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Подросток из Челябинска впал в кому на курорте в Турции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подросток из Челябинска впал в кому на курорте в Турции

11 июня, 19:05Происшествия
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