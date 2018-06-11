Подросток из Челябинска впал в кому на курорте в Турции
11 июня, 19:05Происшествия
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На дне бассейна в отеле Антальи было обнаружено тело 16-летнего туриста из Челябинска. Подросток оказался жив, но находится в коматозном состоянии. В данный момент он госпитализирован в местную больницу.
10 июня сотрудники одного из отелей на курорте в Турции обнаружили на дне бассейна 16-летнего подростка, который вместе с бабушкой и дедушкой прибыл для отдыха из Челябинска.
Подросток был жив, но привести его в сознание не удалось. На данный момент он находится в местной больнице в коматозном состоянии, сообщает RIA.RU. Медики не обнаружили в крови подростка следов алкоголя или других веществ.
Мальчик профессионально занимается плаванием, потому, по мнению родителей, кома не может быть связана с несчастным случаем в воде.
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