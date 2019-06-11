На Урале ищут подозреваемого в изнасиловании 5-летней девочки

Изнасилование произошло 10 июня, подробности инцидента не разглашаются. Известно, что в отношении несовершеннолетней были совершены насильственные действия, в результате которых ребенок был доставлен в реанимацию местной больницы.

Согласно ориентировке, подозреваемый может передвигаться на машине «Тойота Королла» старой модели, темно-серого цвета, госномер Е376КВ. В полиции не исключают, что мужчина мог уехать в Екатеринбург.