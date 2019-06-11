На восстановление взорвавшегося в Нижнем Тагиле подъезда понадобится не менее месяца
На устранение повреждений после взрыва жилого дома в Нижнем Тагиле понадобится не менее месяца, заявил глава города Владислав Пинаев на заседании оперативного штаба в администрации.
Как объяснили в штабе, при визуальном осмотре было установлены повреждение инженерных сетей и коммуникаций, ограждение лоджий, сквозные трещины в стене одной из квартир, аварийное состояние в стене другой, деформации участка стены. Кроме того, отошло лестничное перекрытие. Комиссия заключила, что дальнейшая эксплуатация возможна лишь при условии восстановления — капремонта и замены конструкций.
На время восстановительных работ жильцам будет предложена помощь в расселении. По данным чиновников, в аварийном подъезде 15 квартир, где прописано 28 человек, трое из них — дети. Однако пока заявлений о расселении от них не поступало. До их возвращения полиция и спасатели останутся на дежурстве, чтобы обеспечить безопасность имущества жителей.
Напомним, хлопок в доме № 42 на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле произошел около семи часов вечера 10 июня. Предварительной причиной спасатели назвали взрыв бытового газа. В результате взрыва 27-летнего хозяина квартиры выкинула из окна четвертого этажа. С ожогами 70% тела и многочисленными переломами мужчина был госпитализирован, но скончался утром 11 июня. Жильцы подъезда, в котором произошел хлопок, эвакуированы. Ночью здание обследовала спецтехника, специалисты сделали вывод, что оно не безопасно. Глава города объявил утром о введении режима ЧС, который позволит городу задействовать средства резервного фонда для помощи пострадавшим.