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#домахорошо
Пострадавший при взрыве в Нижнем Тагиле мужчина скончался
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Пострадавший при взрыве в Нижнем Тагиле мужчина скончался

Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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