Пострадавший при взрыве в Нижнем Тагиле мужчина скончался
Сегодня, 09:00ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Житель ГГМ, в квартире которого произошёл взрыв, скончался, сообщили на заседании оперативного штаба в мэрии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Ранее его доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии, были зафиксированы ожоги 70% тела и черепно-мозговая травма. Погибшему было 27 лет. Его мать, которая тоже пострадала от взрыва, по-прежнему находится в больнице.
Взрыв прогремел 10 июня, около 19-00 в доме на Черноисточинском шоссе, 42. По предварительной информации, из-за утечки бытового газа. Прокуратура начала проверку. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль. Жильцам подъезда, где произошёл взрыв, запрещено возвращаться в квартиры из-за вероятности обрушения.
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