В Нижнем Тагиле маршрутная «Газель» сбила пешехода
Сегодня, 11:19ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера, 10 июня, в ДТП на улице Садовой пострадала девушка, переходившая дорогу по «зебре». Ранее очевидцы сообщали, что её сбил внедорожник, однако в полиции уточнили, что наезд совершил водитель маршрутной «Газели».
После ДТП пострадавшая была доставлена в больницу с переломом копчика.
На момент происшествия автобус осуществлял перевозку пассажиров по маршруту. Водитель, следуя по улице Садовая, со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Заводская, возле дома № 4 по улице Садовая допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель пояснил, что пешеход вышел из-за стоящей перед пешеходным переходом автомашины,рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
По данным ГИБДД, водитель имеет стаж вождения с 2016 года и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей