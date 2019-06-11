В Нижнем Тагиле маршрутная «Газель» сбила пешехода

После ДТП пострадавшая была доставлена в больницу с переломом копчика.

На момент происшествия автобус осуществлял перевозку пассажиров по маршруту. Водитель, следуя по улице Садовая, со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Заводская, возле дома № 4 по улице Садовая допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель пояснил, что пешеход вышел из-за стоящей перед пешеходным переходом автомашины,рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.