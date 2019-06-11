В Нижнем Тагиле мэр ввёл режим чрезвычайной ситуации

По заявлению МЧС, есть опасность разрушения в здании, поэтому людям возвращаться домой пока нельзя. Ранее жильцам подъезда, более сорока человек, где произошёл взрыв, запретили оставаться в квартире до проведения проверки безопасности. Тогда Владислав Пинаев предложил им помощь во временном расселении, но те отказались. Теперь проверка и восстановительные работы могут затянуться, потому Пинаев зверил жителей, что предложение о переселении в силе — по его словам, маневренный фонд жилья позволяет сделать всё без проблем.

Пока «Газэкс» отчитались о восстановлении газоснабжения — везде, кроме подъезда, где случился взрыв. Также представители компании отметили, что замечаний по требованию безопасности в квартире-источнике взрыва не было.

«Тагилдорстрой» заявил, что провёл уборку на территории от повреждённых частей здания. У дома по-прежнему дежурят спасатели и полиция для обеспечения безопасности людей и защиты имущества жильцов от возможного появления мародёров.