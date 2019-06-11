В Нижнем Тагиле на ГГМ возник пожар в многоэтажном доме
Сегодня, 18:43ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
11 июня около 18:00 в одной из квартир в доме на Октябрьском проспекте, 1 возник пожар.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. На место прибыли три пожарных расчета, служба газа и карета скорой помощи. Однако, по словам соседей, хозяева дома в момент пожара находились на даче.
Я увидела дым в окно и сразу позвонила по номеру 112. Хозяин вместе с семьей, в саду, наверное. Вроде никто не пострадал, рассказала редакции TagilCity.ru соседка владельцев сгоревшей квартиры.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спасатели проникли в горящее помещение с помощью пожарной лестницы. Возгорание было потушено менее, чем за полчаса. По предварительным данным, пострадавших нет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей