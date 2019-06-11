В Нижнем Тагиле на ГГМ возник пожар в многоэтажном доме

Возгорание произошло в квартире на шестом этаже. На место прибыли три пожарных расчета, служба газа и карета скорой помощи. Однако, по словам соседей, хозяева дома в момент пожара находились на даче.

Я увидела дым в окно и сразу позвонила по номеру 112. Хозяин вместе с семьей, в саду, наверное. Вроде никто не пострадал, рассказала редакции TagilCity.ru соседка владельцев сгоревшей квартиры.