В Нижнем Тагиле после смерти девочки от брошенного смесителя возбудили уголовное дело

Напомним, смеситель сбросил с девятого этажа шестилетний мальчик, который не подлежит уголовной ответственности. В СК отметили, что уголовное дело возбуждено с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СК РФ по факту данной трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» с целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным путём,сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.