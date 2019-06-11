В Нижнем Тагиле после смерти девочки от брошенного смесителя возбудили уголовное дело
Сегодня, 17:58ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Дзержинский следственный отдел Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по факту гибели 8-летней девочки, которая скончалась от упавшего на неё 1 июня смесителя, рассказали TagilCity.ru в свердловском управлении СК РФ.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Напомним, смеситель сбросил с девятого этажа шестилетний мальчик, который не подлежит уголовной ответственности. В СК отметили, что уголовное дело возбуждено с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СК РФ по факту данной трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» с целью установления всех обстоятельств произошедшего следственным путём,сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.
Инцидент произошел во дворе дома № 16 на Ленинградском проспекте. Девочка гуляла с бабушкой, в этот момент на неё с 9 этажа упал водопроводный кран. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако спасти её не удалось.
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