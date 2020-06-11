Двое пострадавших: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности массового ДТП

Напомним, ДТП произошло в 13.20. Маршрутный автобус № 32 врезался в едущий впереди автомобиль УАЗ. Тот, в свою очередь, отлетел в BMW, поворачивающий направо, а он столкнулся с выезжающей из двора KIA Ceratо.