Двое пострадавших: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности массового ДТП
Сегодня, 16:48ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В ГИБДД Нижнего Тагила сообщили подробности массовой аварии, которая произошла, сегодня 11 июня, на улице Ленина. При столкновении четырех автомобилей пострадали два человека.
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, ДТП произошло в 13.20. Маршрутный автобус № 32 врезался в едущий впереди автомобиль УАЗ. Тот, в свою очередь, отлетел в BMW, поворачивающий направо, а он столкнулся с выезжающей из двора KIA Ceratо.
Травмы различной степени тяжести получили два пассажира УАЗ. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
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Кроме того, в сети появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором запечатлен момент аварии.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
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