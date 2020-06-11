Екатеринбуржцу грозит до 20 лет тюрьмы за убийство друга и поджог его квартиры

Молодой человек обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущество, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога). Санкции по данным статьям предусматривают до 15 и до пяти лет соответственно.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 февраля 2020 года в квартире на улице Бережная, во время распития спиртного между обвиняемым и его знакомым возник конфликт, в ходе которого у мужчины возник умысел на убийство.

Он схватил за руку потерпевшего и путем подсечения ноги повалил его на пол. После этого он ножом нанес ему 43 удара ножом в область шеи, груди и правого предплечья. Одновременно с этим, обвиняемый кулаком правой руки нанес не меньше 13 ударов в область головы и пять ударов в область левой руки.

Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

После совершения преступления обвиняемый, пытаясь скрыть следы деяния вырезал из подушек поролон в одном из помещений квартиры, и сложил его в коридоре. Затем он поджог его. В результате квартира была повреждена.