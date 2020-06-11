На ЕВРАЗ «НТМК» в Нижнем Тагиле нашли 100-летние останки человека

Останки человека были обнаружены рабочими на глубине четырёх метров. Как сообщает источник редакции, фрагмент скелета (череп) был найден ещё 9 июня этого года. Факт обнаружения останков подтвердили на предприятии.

Были проведены следственные действия, которые вынесли заключение, что останкам не менее 100 лет, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ «НТМК».

На предприятии также добавили, что ранее на этом месте находилось неофициальное кладбище. Дальнейшая судьба находки пока неизвестна. Вероятно, будет принято решение об захоронении.