На ЕВРАЗ «НТМК» в Нижнем Тагиле нашли 100-летние останки человека
Сегодня, 14:43ПроисшествияФото: pixabay.com
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При проведении работ по реконструкции производственных мощностей на Коксохимическом производстве ЕВРАЗ «НТМК» в Нижнем Тагиле были найдены останки человека, пролежавшие в земле более 100 лет.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Останки человека были обнаружены рабочими на глубине четырёх метров. Как сообщает источник редакции, фрагмент скелета (череп) был найден ещё 9 июня этого года. Факт обнаружения останков подтвердили на предприятии.
Были проведены следственные действия, которые вынесли заключение, что останкам не менее 100 лет, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ «НТМК».
На предприятии также добавили, что ранее на этом месте находилось неофициальное кладбище. Дальнейшая судьба находки пока неизвестна. Вероятно, будет принято решение об захоронении.
Напомним, в конце 2018 года под Нижним Тагилом были найдены останки авиаконструктора Матвея Шенкмана, а тремя годами ранее — его самолёт.
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