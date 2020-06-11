В Екатеринбурге нетрезвый мужчина избил мать и угрожал взорвать дом
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге мужчина с признаками опьянения, избил мать, а также создал угрозу взрыва газа, перерезав шланг в квартире, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня утром в Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» обратились сотрудники полиции. Они уточнили, что по адресу улица Чкалова, дом 111 поступила угроза взрыва газа. К месту происшествия уже направлена аварийная бригада, которая перекрыла в подъезде газ.
Молодой человек закрылся в квартире, но сотрудники правоохранительных органов смогли убедить его открыть дверь. Газовики смогли попасть в квартиру и увидели перерезанный шланг подачи газа, а также установили, что в помещении выпущен газ.
Помимо парня внутри помещения находилась его мать, которую сын сильно избил. У молодого человека подозревается наркотическое опьянение, его забрали правоохранительные органы. А его мать была госпитализирована с побоями.
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