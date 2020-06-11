В Екатеринбурге нетрезвый мужчина избил мать и угрожал взорвать дом

Сегодня утром в Центральное аварийно-диспетчерское управление АО «Екатеринбурггаз» обратились сотрудники полиции. Они уточнили, что по адресу улица Чкалова, дом 111 поступила угроза взрыва газа. К месту происшествия уже направлена аварийная бригада, которая перекрыла в подъезде газ.

Молодой человек закрылся в квартире, но сотрудники правоохранительных органов смогли убедить его открыть дверь. Газовики смогли попасть в квартиру и увидели перерезанный шланг подачи газа, а также установили, что в помещении выпущен газ.