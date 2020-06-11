В Нижнем Тагиле многодетный неплательщик алиментов пропал по дороге к приставам

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», с заявлением о пропаже в отдел полиции №19 обратились родственники Гладкова. Тагильчанин 4 июня вышел из дома номер 135 на улице Пархоменко. Родным он сообщил, что собирается сходить к судебным приставам – на мужчину было заведено уголовное дело за неуплату алиментов.

Однако, из-за введённого особого режима в Свердловской области, судебные приставы не ведут приём граждан – тагильчанина сотрудники ведомства не вызывали, и он к ним не приходил. К полицейским родные обратились только 9 июня.

Сейчас организованы поиски, проверяются его возможные связи, куда он мог пойти. Большая просьба- если кто-то знает, где находится этот мужчина, возможно, какую-то информацию о нём – просьба сообщить в дежурную часть ОП 319 по телефону 97-69-32 или 02,добавили в полиции.

Рoст Владимира Гладкoва 170 см, он худoщавого телoсложения, глаза карие, вoлосы тёмнo-русые корoткие.