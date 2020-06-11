В Нижнем Тагиле на Вые ночью горела крыша гаражных боксов
Сегодня, 08:12ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне поздно вечером в Нижнем Тагиле на улице Черных горела крыша двух гаражных боксов, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили в ведомстве, площадь пожара составила 120 квадратных метров.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава.
Справиться с огнем удалось в течение 1,5 часов.
В Екатеринбурге вечером 9 июня дважды горел один и тот же дом, а под Нижним Тагилом из-за неисправности сгорел КАМАЗ с буровой установкой.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей