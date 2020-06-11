В Нижнем Тагиле перевернулся УАЗ и пострадали три человека

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пострадавшие уже сами смогли выбраться из машин. Им была оказана медицинская помощь. Пока по предварительной информации, трое пострадавших, рассказал TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.