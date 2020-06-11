В Нижнем Тагиле перевернулся УАЗ и пострадали три человека
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: ИА "Все Новости"
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Сегодня днем в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП. Причиной стал перевернувшийся УАЗ с прицепом.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Авария произошла в районе дома на проспекте Ленина, 36.
Автомобиль УАЗ с прицепом двигался в сторону Гальянки. В ту же сторону ехал автобус без пассажиров. В какой-то момент УАЗ резко затормозил и перевернулся на крышу. По словам очевидцев, автобус подрезал УАЗ.
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Кроме того, на выезде из дворов на проспекте Ленина столкнулись две иномарки. Пострадавших среди водителей и пассажиров нет, но автомобили получили механические повреждения.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, пострадавшие уже сами смогли выбраться из машин. Им была оказана медицинская помощь. Пока по предварительной информации, трое пострадавших, рассказал TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
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