1,1 тысячи гектаров леса горит в Свердловской области

74 человека и 14 единиц техники задействовано в работе по тушению пожара, сообщает «Областная газета». Угроза населённым пунктам отсутствует, подчеркнули в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
На 11 июня по данным Авиалесоохраны на территории России 78 действующих лесных пожара. Общая площадь возгорания составляет 49,9 тысячи гектаров. При этом удалось ликвидировать 58 лесных пожаров на площади 2,6 тысячи гектаров. Продолжает гореть 36,4 тысячи гектаров в Иркутской области, 10,4 тысячи гектаров в Якутии, 1,4 тысячи гектаров в Тюменской области и 0,3 тысячи гектаров в Омской области.
В 90% случаев пожары были связаны с действиями местных жителей. 615 возгораний в лесах с начала пожароопасного сезона было зафиксировано на территории Свердловской области. Сухая и ветреная погода, установившаяся в регионе, способствует быстрому распространению огня.
Напомним, лесные пожары в окрестностях Нижнего Тагила ищут со спутника. Данные, поступающие со спутника о задымлении лесных массивов, передаются российским министерством природных ресурсов в регионы.