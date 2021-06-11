4 года тюрьмы за беременность 15-летней школьницы грозит студенту из Ирбита

Напомним, 20-летней девушке из Сысерти грозит до трех лет лишения свободы за развратные действия. В отношении нее возбуждено уголовное дело за поцелуй со своей 16-летней знакомой. В конце марта обвиняемая поцеловала несовершеннолетнюю в губы, при этом обнимала ее за талию. Заявление в полицию написала мать пострадавшей.