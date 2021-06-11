Грабитель на электросамокате задержан в Екатеринбурге

Задержанный подозревается в серии таких преступлений.
Как выяснили оперативники, изучив съемки с камер наблюдения, грабитель искал свою жертву передвигаясь на электросамокате, пишет «Федерал-пресс» со ссылкой на УМВД России по Екатеринбургу.
Там отметили, что сначала подозреваемый на улице пытался завести беседу с прохожим, однако тот не отреагировал и вошел в подъезд дома. Тогда злоумышленник догнал его, избил и забрал телефон.
Пострадавший написал заявление в полицию. Изучив съемки с камер видеонаблюдения, силовики нашли преступника. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Курганской области. Задержанный дал признательные показания, он пояснил, что похищенный телефон подарил своему знакомому.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 16 апреля в Кировграде мужчина ограбил двух школьников. Он попросил у них телефон, чтобы позвонить и попытался скрыться. Дети подняли шум и мужчина был задержан прохожими. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.