Умер один из пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном

Количество погибших в результате аварии в Лесном увеличилось с шести до семи человек. Женщина, пострадавшая в результате наезда автобуса, скончалась в больнице.

После смертельного ДТП в Лесном Свердловской области, где утром 10 июня пассажирский автобус «ПАЗ» из-за отказавших тормозов влетел в толпу людей, в госпитале от полученных травм скончалась женщина. Об этом сообщил пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Константин Шестаков Ура.ру. Таким образом, число жертв резонансной дорожной аварии выросло до семи. Напомним, 11 июня в Лесном объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом. В результате аварии, произошедшей утром 10 июня, погибли шесть человек, еще 9 человек пострадали. В данный момент в отношении водителя «ПАЗа» возбуждено уголовное дело. После ДТП с шестью погибшими в Лесном на водителя «ПАЗа» заведено уголовное дело

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter