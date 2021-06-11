Умер один из пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном

Умер один из пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном
Умер один из пострадавших в ДТП с автобусом в Лесном
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Количество погибших в результате аварии в Лесном увеличилось с шести до семи человек. Женщина, пострадавшая в результате наезда автобуса, скончалась в больнице.

После смертельного ДТП в Лесном Свердловской области, где утром 10 июня пассажирский автобус «ПАЗ» из-за отказавших тормозов влетел в толпу людей, в госпитале от полученных травм скончалась женщина. Об этом сообщил пресс-секретарь областного министерства здравоохранения Константин Шестаков Ура.ру.

Таким образом, число жертв резонансной дорожной аварии выросло до семи.

Напомним, 11 июня в Лесном объявлено днем траура по погибшим в ДТП с автобусом. В результате аварии, произошедшей утром 10 июня, погибли шесть человек, еще 9 человек пострадали. В данный момент в отношении водителя «ПАЗа» возбуждено уголовное дело.

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