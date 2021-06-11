Водитель был пьян: два человека погибли в ДТП под Нижним Тагилом

71-летний водитель автомобиля GEELY от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажирка — 74-летняя женщина — умерла от полученных травм в ЦГБ Нижнего Тагила, куда была доставлена на карете «скорой помощи». Оба они были пристегнуты ремнями безопасности.