Зарезавшую своего мужа на спор свердловчанку приговорили к 8 годам тюрьмы

Зарезавшую своего мужа на спор свердловчанку приговорили к 8 годам тюрьмы
Зарезавшую своего мужа на спор свердловчанку приговорили к 8 годам тюрьмы
Сегодня, 12:35ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Женщине, которая убила своего мужа, Талицкий районный суд вынес приговор на основании доказательств, представленных государственным обвинителем.

Вечером 2 марта 2021 года обвиняемая вместе со своим супругом пришли в гости к знакомому, у которого на протяжении последующих суток употребляли спиртное. Во время распития алкоголя несколько раз возникали ссоры на почве ревности мужа обвиняемой к хозяину дома, где они находились, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Днём 3 марта 2021 году после очередной ссоры мужчина, у которого гостила супружеская пара, выразил сомнение в том, что обвиняемая может убить человека. После чего она взяла на кухне нож и ударила в грудь супруга, который сидел в кресле и находился в состоянии алкогольного опьянения. Совершив деяние, женщина спрятала нож на кухне за умывальником. Мужчина скончался на месте происшествия практически сразу.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Районный суд Талицы назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что в городе Березовский женщина так же убила своего мужа-инвалида. В пылу возникшей ссоры мужчина оскорбил жену и её мать. Осуждённая взяла на кухню нож и, подойдя к дивану, где лежал муж, ударила его в грудь. Женщине дали 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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Свердловская областьпроисшествиесудубийствообществоТалица
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