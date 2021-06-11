Зарезавшую своего мужа на спор свердловчанку приговорили к 8 годам тюрьмы

Днём 3 марта 2021 году после очередной ссоры мужчина, у которого гостила супружеская пара, выразил сомнение в том, что обвиняемая может убить человека. После чего она взяла на кухне нож и ударила в грудь супруга, который сидел в кресле и находился в состоянии алкогольного опьянения. Совершив деяние, женщина спрятала нож на кухне за умывальником. Мужчина скончался на месте происшествия практически сразу.