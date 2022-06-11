300 тысяч перевела тагильчанка мошенникам в надежде получить компенсацию за лекарства

Более 300 тысяч рублей лишилась 75-летняя жительница Нижнего Тагила. Она перевела деньги мошенникам, которые обещали ей вернуть компенсацию за ранее приобретенные лекарства.

По словам пенсионерки, ей позвонила женщина, которая представилась следователем. Мошенница рассказала, что тагильчанке положено 495 тысяч компенсации за ранее купленные лекарства. Затем с пострадавшей связался «юрист» компании, который сообщил, что для получения денег нужно оплатить 13 тысяч госпошлины, что пенсионерка и сделала. Затем злоумышленники уговорили пожилую женщину оплатить две страховки. В общей сложности она перевел через банкомат более 300 тысяч рублей, однако денег так и не получила. Поняв, что ее обманули, пенсионерка написала заявление в одно из отделений полиции Нижнего Тагила. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Там отметили, что необходимо предупреждать пожилых родственников о телефонных мошенниках, чтобы заранее предотвращать преступления. Напомним, 777 тысяч рублей лишилась 83-летняя тагильчанка. Мошенники выманили у нее деньги сообщив, что ее внучка спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Средства были нужны для того, чтобы виновница аварии «не села в тюрьму». 777 тысяч рублей отдала тагильская пенсионерка телефонным мошенникам

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