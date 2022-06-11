49-летний мужчина с проседью уже неделю разыскивается в Свердловской области

49-летний мужчина с проседью уже неделю разыскивается в Свердловской области
49-летний мужчина с проседью уже неделю разыскивается в Свердловской области
Сегодня, 14:30ПроисшествияЕвгения Сафина
Розыск 49-летнего Евгения Понафидина объявлен в Свердловской области. Его местонахождение неизвестно с 3 июня.

Екатеринбуржец был одет черные толстовку и туфли, а также брюки серого цвета. Рост пропавшего около 172 сантиметров, у него карие глаза и темные русые волосы с проседью. Мужчина может находиться в вашем городе.

Фото:ЛизаАлерт

Напомним, в конце мая были найдены живыми два брата 9 и 12 лет. Об их пропаже заявили в Богдановиче родители, когда мальчики вечером не вернулись домой. Редакция TagilCity.ru напоминает, куда и когда можно обратиться тагильчанам, если родные и близкие перестали выходить на связь и пропали.

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