49-летний мужчина с проседью уже неделю разыскивается в Свердловской области

Екатеринбуржец был одет черные толстовку и туфли, а также брюки серого цвета. Рост пропавшего около 172 сантиметров, у него карие глаза и темные русые волосы с проседью. Мужчина может находиться в вашем городе.
Напомним, в конце мая были найдены живыми два брата 9 и 12 лет. Об их пропаже заявили в Богдановиче родители, когда мальчики вечером не вернулись домой. Редакция TagilCity.ru напоминает, куда и когда можно обратиться тагильчанам, если родные и близкие перестали выходить на связь и пропали.