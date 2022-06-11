Объявленный в федеральный розыск свердловчанин задержан за дебош

Объявленный в федеральный розыск свердловчанин задержан за дебош
Объявленный в федеральный розыск свердловчанин задержан за дебош
Сегодня, 18:58ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Молодого мужчину 9 июня арестовали за буйное поведение в торгово-развлекательном центре в Каменске-Уральском.

Нетрезвый парень прилюдно агрессивно себя вел и громко ругался. Сотрудники предприятия торговли незамедлительно вызвали стражей правопорядка. Приехавшие на вызов служащие Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка.

При дальнейших разбирательствах выяснилось, что 3 июня задержанный был объявлен в федеральный розыск по подозрению в держании запрещенных наркотических средств в Краснотурьинске.

Хулигана препроводили в местный полицейский участок и рассказали о его местонахождении объявившим розыск коллегам, сообщает Накануне.RU со ссылкой на свердловскую Росгвардию.

Сюжеты:
Новости УрФОКаменск-Уральский
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