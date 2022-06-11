Объявленный в федеральный розыск свердловчанин задержан за дебош

Нетрезвый парень прилюдно агрессивно себя вел и громко ругался. Сотрудники предприятия торговли незамедлительно вызвали стражей правопорядка. Приехавшие на вызов служащие Росгвардии задержали нарушителя общественного порядка.
При дальнейших разбирательствах выяснилось, что 3 июня задержанный был объявлен в федеральный розыск по подозрению в держании запрещенных наркотических средств в Краснотурьинске.
Хулигана препроводили в местный полицейский участок и рассказали о его местонахождении объявившим розыск коллегам, сообщает Накануне.RU со ссылкой на свердловскую Росгвардию.