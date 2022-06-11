Пострадавшие от молнии свердловчане получат более 10 миллионов рублей

Трагедия случилась минувшим летом во время разгула стихии. Тогда молния ударила в распределительный щит. Устройство тут же запылало, и огонь стремительно распространился по всему дому, на площадь 300 м².
Последствия пожара оказались разрушительными. Полностью сгорела половина из шести квартир, расположенных в деревянной двухэтажке. Из-за разбушевавшегося огня одна из находившихся в доме женщин погибла, а остальные жильцы лишились крова.
Сразу после трагедии потерпевшим семьям выплатили по 145 тысяч рублей. Также для погорельцев организовали благотворительный сбор вещей и продовольствия.
Кроме того, прошла проверка пригодности сгоревшего дома для восстановления с целью дальнейшего проживания. Комиссия сочла его аварийным. Поэтому глава региона Евгений Куйвашев принял решение предоставить лишившимся жилья гражданам 10,5 миллиона рублей на приобретение нового, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.