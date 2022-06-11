Пострадавшие от молнии свердловчане получат более 10 миллионов рублей

Пострадавшие от молнии свердловчане получат более 10 миллионов рублей
Пострадавшие от молнии свердловчане получат более 10 миллионов рублей
Сегодня, 17:27ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Жителям сгоревшего год назад при попадании молнии деревянного барака в Красноуфимске предоставят свыше 10 миллионов рублей на приобретение нового жилья.

Трагедия случилась минувшим летом во время разгула стихии. Тогда молния ударила в распределительный щит. Устройство тут же запылало, и огонь стремительно распространился по всему дому, на площадь 300 м².

Последствия пожара оказались разрушительными. Полностью сгорела половина из шести квартир, расположенных в деревянной двухэтажке. Из-за разбушевавшегося огня одна из находившихся в доме женщин погибла, а остальные жильцы лишились крова.

Сразу после трагедии потерпевшим семьям выплатили по 145 тысяч рублей. Также для погорельцев организовали благотворительный сбор вещей и продовольствия.

Кроме того, прошла проверка пригодности сгоревшего дома для восстановления с целью дальнейшего проживания. Комиссия сочла его аварийным. Поэтому глава региона Евгений Куйвашев принял решение предоставить лишившимся жилья гражданам 10,5 миллиона рублей на приобретение нового, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Евгений КуйвашевпожарпогорельцыпострадавшиеКрасноуфимсквыплатырасселениемолния#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы