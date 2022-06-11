Свердловский экс-депутат наказан за дискредитацию армии

Свердловский экс-депутат наказан за дискредитацию армии
Свердловский экс-депутат наказан за дискредитацию армии
Сегодня, 18:33ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Бывший председатель гордумы Асбеста Андрей Самарин привлечен к административной ответственности за распространение ложных сведений о действиях российских Вооруженных Сил.

Суд Асбеста приговорил экс-депутата к штрафу за публичные действия, порочащие русскую армию. Самарин в своем профиле в соцсетях опубликовал материал американского медиаагентства, в котором недостоверно описываются действия ВС РФ. Ранее политик уже привлекался к ответственности. В частности, мандата он лишился за сокрытие информации о дорогостоящей недвижимости.

Примечательно, что на недопустимое поведение политика обратил внимание известный активной гражданской позицией музыкант Вадим Самойлов. В ходе одного из выступлений он призвал однопартийцев Самарина и прокуратуру дать оценку его антироссийским действиям, сообщает «КП-Екатеринбург».

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