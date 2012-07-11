Из-за аварии на трамвайных путях на долгое время затруднилось движение трамвая со стороны вокзала в центр Нижнего Тагила (ФОТО)

Часто бывает так, что по неблагоразумию автомобилистов страдают пассажиры трамваев. Если автомобили почти всегда могут объехать столкнувшиеся на дороге автомобили, то движение трамваев полностью парализуется. Вот и вчера множество водителей трамваев, двигающихся со стороны вокзала, встали в ожидании.