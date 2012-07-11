Из-за аварии на трамвайных путях на долгое время затруднилось движение трамвая со стороны вокзала в центр Нижнего Тагила (ФОТО)
11 июля 2012, 09:41Происшествия
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Очередная автомобильная авария произошла вчера в Нижнем Тагиле. Две иномарки столкнулись на трамвайных путях, создав помеху для движения электротранспорта.
Часто бывает так, что по неблагоразумию автомобилистов страдают пассажиры трамваев. Если автомобили почти всегда могут объехать столкнувшиеся на дороге автомобили, то движение трамваев полностью парализуется. Вот и вчера множество водителей трамваев, двигающихся со стороны вокзала, встали в ожидании.
Авария с участием двух автомобилей, внедорожника Ford и универсала Nissan, произошла во второй половине дня и как раз пришлась на вечерний час пик. На место происшествия прибыл экипаж ДПС.
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