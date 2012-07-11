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Из-за аварии на трамвайных путях на долгое время затруднилось движение трамвая со стороны вокзала в центр Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
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Из-за аварии на трамвайных путях на долгое время затруднилось движение трамвая со стороны вокзала в центр Нижнего Тагила (ФОТО)

11 июля 2012, 09:41Происшествия
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