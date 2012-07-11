«Не нравится температура горячей воды? Значит, вообще никакой не получите!» - представитель УК «Теплотехник» тагильчанам

Именно воду такой температуры, ровно в 40 градусов, зарегистрировал слесарь, вызванный жителем одной из квартир на улице Удовенко на ГГМ. В качестве справки: температура горячей воды должна быть не ниже +50 и не выше +70 градусов (согласно санитарным нормам и правилам СНиП 2.08-01-89 «Жилые здания»). Зная, что, если горячая вода не соответствует нормам,можно обратиться с претензией на перерасчет платежей, мужчина предусмотрительно взял у слесаря акт. С этим документом он отправился в офис Управляющей компании «Теплотехник», обслуживающей их дом.

При этом, тагильчанин рассказал корреспонденту портала TagilCity.ru о том, что чуть теплая вода бежит из крана с момента возобновления ее поставок после всеобщего отключения по городу 16 мая. «Получается, мы платим за воду в полном объеме, но не разбавляем ее холодной водой, что, конечно, ведет к ее колоссальному расходу», - пожаловался мужчина.

Чем вы недовольны? Не нравится температура горячей воды? Значит, отключим и эту! И вообще, все вопросы по этому поводу задавайте напрямую мэру Валентине Павловне Исаевой! -- таков был ответ бухгалтера УК «Теплотехник» на обращение тагильчанина.

Не получив при этом больше никакой вразумительной информации, мужчина оказался в недоумении. Не приняв заявку на перерасчет, его просто «выпнули» из офиса, направив напрямую к главе города. А почему сразу не к президенту? Объяснений, почему же все-таки из крана течет еле теплая вода, мужчина не получил. Получается, тагильские УК не только отказываются предоставлять жильцам своевременную, прозрачную и достоверную информацию по услугам, но и отказываются нести ответственность за качество оказания этих самых услуг.