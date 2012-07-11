Нефтебаза в Нижнем Тагиле работает с грубыми нарушениями: на земле нефтепродукты, в здании ртуть

На территории нефтебазы размещены самые разные отходы. Среди прочих бочки из-под красок, масел и нефтепродуктов. В итоге земля под ними загрязнена. Кроме того, как сообщается на официальном сайте прокуратуры РФ, в здании товарного участка лежат отработанные ртутьсодержащие лампы. Такой тип отходов классифицируется как «отходы 1 класса», то есть наиболее опасные для окружающих.

Кроме того, работник, занимающийся сбором мусора, не имеет права на утилизацию таких отходов. Для этого необходимо особое свидетельство. Стоит ли добавлять, что установленный порядок работы с отходами не соблюдается, всюду нарушения.

В итоге в отношении данной нижнетагильской нефтебазы возбуждено административное дело в связи с несоблюдением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплением, использованием, обезвреживанием, размещением и иным обращением с отходами производства и потребления. Генеральный директор компании привлечен к дисциплинарной ответственности, а юридическое лицо ОАО «Газпромнефть-Урал» должно будет заплатить штраф в размере 100000 рублей.