У тагильчанина зажигалка взорвалась прямо в руках
11 июля 2012, 17:03Происшествия
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В пресс-службе нижнетагильского управления МВД сообщили, что молодой человек по неосторожности лишился нескольких пальцев на руке.
Взрывоопасный предмет 28-летний тагильчанин, как выяснилось, не приобретал. Зажигалку он нашел в заброшенном домике коллективного сада «Домостроитель» в Дзержинском районе.
Приятная находка и послужила причиной далеко не приятному проишествию. Парень, обрадовавшись найденному, решил воспользоваться зажигалкой, что и привело к потере пальцев на правой руке.
Тагильчанин был оперативно доставлен в больницу каретой скорой помощи, а фрагменты зажигалки внимательно изучаются экспертами Нижнетагильского МВД.
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