У тагильчанина зажигалка взорвалась прямо в руках

Взрывоопасный предмет 28-летний тагильчанин, как выяснилось, не приобретал. Зажигалку он нашел в заброшенном домике коллективного сада «Домостроитель» в Дзержинском районе.

Приятная находка и послужила причиной далеко не приятному проишествию. Парень, обрадовавшись найденному, решил воспользоваться зажигалкой, что и привело к потере пальцев на правой руке.

Тагильчанин был оперативно доставлен в больницу каретой скорой помощи, а фрагменты зажигалки внимательно изучаются экспертами Нижнетагильского МВД.