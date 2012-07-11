В Нижнем Тагиле 2-годовалый малыш выпал из окна второго этажа, сейчас он в реанимации

Как рассказала нам начальник отделения по делам несовершеннолетних ОП №16 Елена Старостина, мама кормила грудью 3-хмесячную дочку. Тем временем ее сынишка Сережа – очень бойкий мальчик 2 лет, – забрался на подоконник в кухне и облокотился на москитную сетку пластикового окна. Она не выдержала веса ребенка, и малыш вместе с ней упал на асфальт.

У мальчика переломы лицевых костей, сотрясение мозга и тупая травма живота. Семья характеризуется как благополучная, мама хорошо ухаживает за детьми, но в этом случае не досмотрела, и случилось несчастье.