В Нижнем Тагиле 2-годовалый малыш выпал из окна второго этажа, сейчас он в реанимации
Несчастный случай произошел вчера вечером в квартире дома 31-Б на улице Космонавтов.
Как рассказала нам начальник отделения по делам несовершеннолетних ОП №16 Елена Старостина, мама кормила грудью 3-хмесячную дочку. Тем временем ее сынишка Сережа – очень бойкий мальчик 2 лет, – забрался на подоконник в кухне и облокотился на москитную сетку пластикового окна. Она не выдержала веса ребенка, и малыш вместе с ней упал на асфальт.
У мальчика переломы лицевых костей, сотрясение мозга и тупая травма живота. Семья характеризуется как благополучная, мама хорошо ухаживает за детьми, но в этом случае не досмотрела, и случилось несчастье.
За 2 с небольшим недели это уже 3 случай падения детей с высоты в Нижнем Тагиле. Так, 22 июня на Гальянке полуторагодовалый ребенок выпал с 5 этажа – он забрался на старую мебель на балконе и перевалился через перила. 4 июля на улице Лебяжинская ребенок тоже облокотился на москитную сетку и выпал с 4 этажа. Во всех случаях родители находились дома. Не смотря на жару, Елена Старостина просит не открывать окна