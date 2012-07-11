В Нижнем Тагиле разыскивают свидетелей вчерашнего автопроисшествия на пешеходном переходе

Водитель на неустановленной машине совершил наезд на молодую девушку, а потом скрылся с места ДТП. Всех очевидцев происшествия или людей, обладающих достоверной информацией об этом ДТП, просьба откликнуться по телефонам: 8 9 222 98 17 69 или 92-19-83.