В Нижнем Тагиле разыскивают свидетелей вчерашнего автопроисшествия на пешеходном переходе
11 июля 2012, 11:55Происшествия
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ДТП произошло 10 июля в 17:40 на пешеходном переходе в районе остановки «Музей-Горсовет».
Водитель на неустановленной машине совершил наезд на молодую девушку, а потом скрылся с места ДТП. Всех очевидцев происшествия или людей, обладающих достоверной информацией об этом ДТП, просьба откликнуться по телефонам: 8 9 222 98 17 69 или 92-19-83.
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