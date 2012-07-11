Житель Нижнего Тагила хранил в морозильнике на своем рабочем месте два килограмма марихуаны
11 июля 2012, 09:25ПроисшествияЕвгения
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Более двух килограммов марихуаны изъяли сотрудники Нижнетагильского межрайонного отдела управления ФСКН России по Свердловской области у местного жителя - 31- летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе УФСКН области, наркотическое средство оперативники обнаружили на территории базы «УралСантехМонтаж», расположенной на улице Индустриальной, 20 в Нижнем Тагиле. Марихуана находилась в полимерных пакетах внутри морозильной камеры, используемой задержанным как хранилище. Наркотик мужчина приготовил для дальнейшего сбыта.
По данному факту следственной службой УФСКН России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 — п. «г» ч. 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, в особо крупном размере).
Фото с сайта JustMedia.ru
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