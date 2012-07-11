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Житель Нижнего Тагила хранил в морозильнике на своем рабочем месте два килограмма марихуаны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила хранил в морозильнике на своем рабочем месте два килограмма марихуаны

11 июля 2012, 09:25ПроисшествияЕвгения
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