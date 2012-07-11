Житель Нижнего Тагила хранил в морозильнике на своем рабочем месте два килограмма марихуаны

Как сообщили в пресс-службе УФСКН области, наркотическое средство оперативники обнаружили на территории базы «УралСантехМонтаж», расположенной на улице Индустриальной, 20 в Нижнем Тагиле. Марихуана находилась в полимерных пакетах внутри морозильной камеры, используемой задержанным как хранилище. Наркотик мужчина приготовил для дальнейшего сбыта.