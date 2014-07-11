Автохам на дороге под Нижним Тагилом: спешка или стиль вождения? (ВИДЕО)

Надо быть уверенным, что такие ситуации на дороге случаются довольно часто. Например, сегодня. Следуя по селу Николо-Павловское в сторону Нижнего Тагила из Екатеринбурга, пользователь Максим стал свидетелем того, как водитель внедорожника Toyota явно нарушил правила дорожного движения.

Во-первых, он выехал на встречную полосу, во-вторых, он практически выехал на перекресток на красный свет и разместился на пешеходном переходе, пересек сплошную линию разметки, а затем подрезал водителя, стоявшего на светофоре. Благо пешеходов и встречного движения в эти секунды на дороге не было. Пользователь Максим предоставил видео:

Городской портал TagilCity.ru призывает всех автолюбителей быть взаимовежливыми на дороге и не рисковать безопасностью других участников движения ради того, чтобы сэкономить время.