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На рабочего упало надгробие: он умер в больнице. В Нижнем Тагиле расследуют уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На рабочего упало надгробие: он умер в больнице. В Нижнем Тагиле расследуют уголовное дело

11 июля 2014, 11:23Происшествия
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