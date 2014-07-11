На рабочего упало надгробие: он умер в больнице. В Нижнем Тагиле расследуют уголовное дело

Следственным отделом по Ленинскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора фирмы. Органами следствия директор фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следует отметить, что обвиняемому грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Обвинение в совершении указанного преступления было предъявлено директору этой частной организации, поскольку, как полагает следствие, именно на нем лежала обязанность по контролю за соблюдением рабочими техники безопасности при ведении работ. Вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью пояснил Евгений Новиков, заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России.

Поскольку следователем Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ленинского района города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.