Парень, пострадавший от ожогов в Нижнем Тагиле, вчера скончался
В начале июля в Нижнем Тагиле произошло большое несчастье – молодой тагильчанин получил сильнейший ожог. Напомним, с ним рядом взорвалась бутылка с горючей смесью, в результате чего процент ожога всего тела составил более 70%. Вчерашним вечером Максим умер.
Об этом TagilCity.ru рассказала сестра Максима – Елена Антонова. По ее словам и по словам врачей, организм брата не справился с нагрузкой. В 18:30 часов 10 июля он ушел из жизни.
Максим учился в железнодорожном техникуме. Сестра рассказывает, что его очень хвалила мастер Галина Васильевна. Учился парень хорошо. Очень любил своего маленького племянника – сына Елены, которому в августе исполняется 4 года. Максим помогал маме на даче и очень любил рыбалку.
Елена обращается ко всем тагильчанам со словами благодарности за неравнодушие. На просьбы о финансовой помощи откликнулись десятки людей, с помощью которых удалось насобирать некоторую сумму денег. Только она теперь пойдет не на лечение, а на похороны.
Прощание с Максимом состоится 14 июля по адресу Челюскинцев, 47 в 14:30.
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