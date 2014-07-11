Парень, пострадавший от ожогов в Нижнем Тагиле, вчера скончался

Об этом TagilCity.ru рассказала сестра Максима – Елена Антонова. По ее словам и по словам врачей, организм брата не справился с нагрузкой. В 18:30 часов 10 июля он ушел из жизни.

Максим учился в железнодорожном техникуме. Сестра рассказывает, что его очень хвалила мастер Галина Васильевна. Учился парень хорошо. Очень любил своего маленького племянника – сына Елены, которому в августе исполняется 4 года. Максим помогал маме на даче и очень любил рыбалку.

Елена обращается ко всем тагильчанам со словами благодарности за неравнодушие. На просьбы о финансовой помощи откликнулись десятки людей, с помощью которых удалось насобирать некоторую сумму денег. Только она теперь пойдет не на лечение, а на похороны.

Прощание с Максимом состоится 14 июля по адресу Челюскинцев, 47 в 14:30.