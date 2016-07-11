5 человек госпитализированы в результате столкновения двух машин в Екатеринбурге (ФОТО)

В районе Уралмаша в 17:20 желтая «Honda» двигалась по улице Победы. За рулем находилась женщина 47 лет. При повороте направо автоледи, согласно ПДД, должна была предоставить преимущество движущемуся навстречу автомобилю «BMW».

Женщина пренебрегла правилами и допустила столкновение. В результате обе иномарки получили серьезные повреждения. «Honda» получила повреждения кузова. «BMW» в результате удара вылетела на тротуар и осталась, помимо прочего, без переднего бампера.

За рулем «BMW» был 20-летний мужчина. Он получил вывих пальца левой ноги. В салоне машины «Honda», помимо самой женщины-водителя, находились трое пассажиров: женщина 48 лет, 20-летняя девушка и мужчина 48 лет. Все получили серьезные травмы.

Больше всех пострадала женщина-пассажир. Она была пристегнута ремнем безопасности, но от сильного удара ее выбросило в лобовое окно. Она получила травму живота и разрыв внутренних органов.

Женщина-водитель сломала ключицу, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У девушки и мужчины из «Honda» диагностированы сотрясение мозга и черепно-мозговая травма. Все пятеро были отвезены в медучреждение.

Более подробные обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе дальнейшего дознания сотрудниками правоохранительных органов.