Байкер под Екатеринбургом столкнулся с фурой и Газелью (ФОТО)
11 июля 2016, 09:00Происшествия
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В ночь на 10 июля на трассе Екатеринбург - Пермь произошло ДТП с участием мотоциклиста.
Сюжеты: Екатеринбург
Байкер на мотоцикле Kawasaki на большой скорости ехал по трассе. Не увидев препятствие впереди, он врезался в Газель и задел фуру MAN.
У мотоцикла после столкновения отлетело переднее колесо. Свидетели аварии рассказали, что мотоцикл сгорел.
Пострадавший 32-летний байкер был доставлен в больницу с серьезными травмами, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
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Фото e1.ru
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