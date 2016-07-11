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Байкер под Екатеринбургом столкнулся с фурой и Газелью (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Байкер под Екатеринбургом столкнулся с фурой и Газелью (ФОТО)

11 июля 2016, 09:00Происшествия
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