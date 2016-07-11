Два дома сгорели ночью в Екатеринбурге: один мужчин погиб (ФОТО)

В ночь с субботы на воскресенье в столице области на улице Уральских Коммунаров произошел пожар.

Как сообщают очевидцы происшествия, сначала загорелись хозяйственные постройки. Потом пламя перекинулось на жилые помещения. В результате огонь уничтожил два частных дома.

До прибытия пожарных со второго этажа полыхающего здания удалось вызволить женщину и девочку 15-ти лет. Жильцы первых этажей спасались от огня, выпрыгивая из окон. Один пожилой мужчина не смог самостоятельно покинуть полыхающее помещение. Устанавливается личность погибшего.

Пожар начался около 3-х часов ночи. Потушить его, а также произвести разбор сгоревшей конструкций удалось в 8:23.