Два дома сгорели ночью в Екатеринбурге: один мужчин погиб (ФОТО)
11 июля 2016, 09:50ПроисшествияТимофей Данилов
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Удалось спасти женщину и несовершеннолетнюю девочку.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с субботы на воскресенье в столице области на улице Уральских Коммунаров произошел пожар.
Как сообщают очевидцы происшествия, сначала загорелись хозяйственные постройки. Потом пламя перекинулось на жилые помещения. В результате огонь уничтожил два частных дома.
До прибытия пожарных со второго этажа полыхающего здания удалось вызволить женщину и девочку 15-ти лет. Жильцы первых этажей спасались от огня, выпрыгивая из окон. Один пожилой мужчина не смог самостоятельно покинуть полыхающее помещение. Устанавливается личность погибшего.
Пожар начался около 3-х часов ночи. Потушить его, а также произвести разбор сгоревшей конструкций удалось в 8:23.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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