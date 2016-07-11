Иномарка врезалась в трамвайную остановку в Екатеринбурге (ФОТО)

Примерно в 10:30 вечера в районе Уралмаш на пересечении улиц 40 лет Октября и Победы очевидцы услышали сильный удар и даже небольшой взрыв. Оказалось, что в остановку врезался автомобиль Nissan X-Trail и от сильного удара перевернулся. Иномарка загорелась.

34-летний водитель, который отделался лишь ушибом руки, рассказал, что за рулем ему стало плохо, и он не справился с управлением. К счастью, на остановке никого не было. Пострадавших в ДТП нет. В отделение ГИБДД для оформления аварии автомобилист пришел самостоятельно.