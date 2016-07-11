Ребенок утонул в Кисилевском водохранилище под Серовом
11 июля 2016, 08:00Происшествия
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10 июля под Серовом на местном водохранилище утонул ребенок.
Ребенок ориентировочно 12-ти лет начал тонуть на воде Кисилевского водохранилища. Пока к нему плыли на помощь, мальчик ушел на глубину. Под мостом, где мутная вода, своими силами отдыхающим его обнаружить не удалось.
Позже для поиска тела на место происшествия сразу же прибыли сотрудники поискового отряда из Карпинска.
Добавим, что официально купание в данном месте запрещено, однако в роковой день близ воды находилось около 40 отдыхающих.
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