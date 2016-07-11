Серьёзное ДТП произошло в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Октябрьской революции и Газетная (ФОТО)
11 июля 2016, 12:40Происшествия
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11 июля около 11.00 в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Октябрьской революции и Газетная произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Столкнулись автомобили Ford и Kia. На место выехали пожарные, ГИБДД и скорая помощь.
Сюжеты: Нижний Тагил
Со слов водителя автомобиля Kia, он двигался по ул. Октябрьской революции по направлению к ул. Циолковского. На перекрестке Октябрьской революции - Газетная не работали светофоры и водитель автомобиля Ford, поворачивая с Газетной на ул. Октябрьской революции, не предоставив ему преимущество проезда, допустил столкновение автомобилей. От удара автомобиль Kia выбросило на светофор.
Версия водителя «Форда» другая - светофор работал и водитель «Киа» проехал на запрещающий сигнал светофора.
К счастью, в этом ДТП никто кроме автомобилей не пострадал. Оба водителя после осмотра врачом от медицинской помощи отказались. Автомобилям же, судя по повреждениям, потребуется дорогостоящий ремонт.
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