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Серьёзное ДТП произошло в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Октябрьской революции и Газетная (ФОТО)
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Серьёзное ДТП произошло в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Октябрьской революции и Газетная (ФОТО)

11 июля 2016, 12:40Происшествия
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