Серьёзное ДТП произошло в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Октябрьской революции и Газетная (ФОТО)

Со слов водителя автомобиля Kia, он двигался по ул. Октябрьской революции по направлению к ул. Циолковского. На перекрестке Октябрьской революции - Газетная не работали светофоры и водитель автомобиля Ford, поворачивая с Газетной на ул. Октябрьской революции, не предоставив ему преимущество проезда, допустил столкновение автомобилей. От удара автомобиль Kia выбросило на светофор.