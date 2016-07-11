Сотовый телефон был открыто похищен у тагильчанина на Вагонке
11 июля 2016, 12:55ПроисшествияДенис Таратонов
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На Вагонке в результате действий злоумышленника лишился мобильного телефона 44-летний тагильчанин. Вернуть похищенное имущество ему помогли полицейские вневедомственной охраны.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 7 июля, после 19 часов, на улице Зари телефон у тагильчанина открыто похитил молодой мужчина. Когда на место прибыли полицейские, они вместе с потерпевшим гражданином поехали осматривать ближайшие дворы. В одном из них, у дома № 77, тагильчанин заметил того, кто украл у него телефон. Полицейские задержали подозреваемого. Во время досмотра у того при себе оказалось украденное средство связи. Подозреваемого отвезли в отделение полиции №17.
За открытое хищение имушества в отношении жителя Нижнего Тагила 1989 года рождения возбудили уголовное дело. Максимально наказание по этой статье составляет 4 года лишения свободы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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