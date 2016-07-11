Сотовый телефон был открыто похищен у тагильчанина на Вагонке

Вечером 7 июля, после 19 часов, на улице Зари телефон у тагильчанина открыто похитил молодой мужчина. Когда на место прибыли полицейские, они вместе с потерпевшим гражданином поехали осматривать ближайшие дворы. В одном из них, у дома № 77, тагильчанин заметил того, кто украл у него телефон. Полицейские задержали подозреваемого. Во время досмотра у того при себе оказалось украденное средство связи. Подозреваемого отвезли в отделение полиции №17.