За выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 3 пожара

Первое возгорание случилось 9 июля около 6 часов вечера. Владелец квартиры 59-го дома по улице Ермака курил в помещении, будучи пьяным. В результате чего загорелись его вещи. Возгорание удалось ликвидировать в течение 14-ти минут.

Следующим утром в коллективном саду УВЗ №1 полыхал дом на одном из дачных участков. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предполагается, что дом подожгли неизвестные лица.

В тот же день, в 17:52, из-за неправильной эксплуатации печного оборудования загорелась баня в деревне Реши. Площадь тушения пожара – 24 квадратных метров.

Все происшествия обошлись без пострадавших.

В выходные в Екатеринбурге сгорели два частных дома. Один мужчина сгорел в огне.