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За выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 3 пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 3 пожара

11 июля 2016, 11:45ПроисшествияТимофей Данилов
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