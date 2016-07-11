За выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе произошло 3 пожара
11 июля 2016, 11:45ПроисшествияТимофей Данилов
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Один из пожаров начался из-за курения в квартире, а другой – вследствие неправильного пользования печкой.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Первое возгорание случилось 9 июля около 6 часов вечера. Владелец квартиры 59-го дома по улице Ермака курил в помещении, будучи пьяным. В результате чего загорелись его вещи. Возгорание удалось ликвидировать в течение 14-ти минут.
Следующим утром в коллективном саду УВЗ №1 полыхал дом на одном из дачных участков. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Предполагается, что дом подожгли неизвестные лица.
В тот же день, в 17:52, из-за неправильной эксплуатации печного оборудования загорелась баня в деревне Реши. Площадь тушения пожара – 24 квадратных метров.
Все происшествия обошлись без пострадавших.
В выходные в Екатеринбурге сгорели два частных дома. Один мужчина сгорел в огне.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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