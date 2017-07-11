26-летняя автоледи за рулем ВАЗ погибла в результате лобового столкновения с грузовиком Volvo на автотрассе под Екатеринбургом (ФОТО)

Ночью 11 июля на 17-м километре тюменской трассы, недалеко от Камышлова, произошла авария. Водитель ВАЗ-2112 – женщина – выехала на встречную полосу, допустив лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo FH -12.

От полученных травм автоледи, имевшая 3-летний водительский стаж , скончалась на месте. Ее 15-летняя пассажирка, находившаяся на переднем сиденье, получила серьезные травмы: перелом правой лучевой кости со смещением и открытую черепно-мозговую травму головы.

Пострадавшая была госпитализирована. Муж погибшей девушки рассказал, что его жена ехала в машине вместе со своей родственницей.

Фото: УГИБДД Свердловской области

47-летний водитель Volvo пояснил, что принял все меры, чтобы избежать ДТП: увидев ВАЗ на дороге: он повернул руль авто вправо и затормозил. По предварительной версии, женщина уснула за рулем автомобиля во время движения, сообщает Управление ГИБДД Свердловской области.