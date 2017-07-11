6-летняя девочка в детском саду Краснотурьинска получила тяжелую травму из-за упавшей ей на голову ветки тополя
11 июля 2017, 14:30Происшествия
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В детском саду Краснотурьинска произошло ЧП: на голову малолетней воспитанницы упала засохшая ветка тополя.
6 июля во время прогулки в детском саду на ребенка упала ветка тополя, который рос на территории соседнего дошкольного учреждения. Ребенок получил серьезную травму головы.
В настоящее время девочка находится на лечении в больнице Краснотурьинска: ей сделана операция. СКР начал проведение проверки по факту происшествия. .
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