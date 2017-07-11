9-летний мальчик провалился в канализационный люк в Екатеринбурге (ФОТО)
11 июля 2017, 10:25Происшествия
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10 июня в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов местные жители спасли 9-летнего ребенка, который провалился в канализационный люк.
Сюжеты: Екатеринбург
Крики о помощи услышали прохожие. Они не сразу поняли, где находится ребенок, но потом обнаружили его в канализационном люке, находящемся в кустах. Ребенок пояснил, что упал в открытый люк, когда играл с друзьями.
Как пишет Е1, мальчику повезло, что в коллекторе было мало воды. Мальчик не пострадал.
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Фото: Е1
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