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Автоледи перепутала педали и совершила наезд на ребенка рядом с поликлиникой в Кировграде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автоледи перепутала педали и совершила наезд на ребенка рядом с поликлиникой в Кировграде

11 июля 2017, 12:15Происшествия
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