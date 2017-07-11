Автоледи перепутала педали и совершила наезд на ребенка рядом с поликлиникой в Кировграде
11 июля 2017, 12:15Происшествия
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В Кировграде женщина-водитель со стажем вождения 2 месяца совершила наезд на ребенка рядом с поликлиникой
Установлено, что 28-летняя женщина-водитель, совершая въезд на парковку рядом с ЦГБ, перепутала педали газа и тормоза. В результате чего под колеса ТС попал мальчик 2009 г.р.
Ребенок получил травмы в виде ушибов и ссадин. Его осмотрели медики и отпустили домой.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление точной картины ДТП, сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области.
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