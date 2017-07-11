Автолюбитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Нижнем Тагиле

Очевидцем ДТП оказался сотрудник магазина связи по улице Юности в Нижнем Тагиле. Магазин расположен как раз напротив дороги. Сам момент наезда на пешехода он не видел.

Молодой человек рассказал, что в салон вбежали люди и сообщили, что только что был сбит мужчина:

Марку и цвет машины толком никто из них пояснить не мог, все были в шоке. Сказали только, что пострадавший - мужчина средних лет. Сам момент происшествия я не видел. Мы вызвали ГАИ и скорую. Позже из окна магазина было видно только толпу людей на месте наезда, поэтому сбитого мужчину я не видел поделился очевидец Иван.

На месте ДТП работал прибывший наряд ГИБДД. Сбитый мужчина, со слов очевидцев, жив. Есть или нет серьезные травмы у пострадавшего, не известно.

Оперативный комментарий ГИБДД получить не удалось. Детали ДТП станут известны позднее.