Более миллиона рублей удалось похитить телефонным мошенникам из Екатеринбурга с банковских карт граждан (ФОТО)
Сотрудники полиции Свердловской области разоблачили группу телефонных мошенников из Екатеринбурга, похищавших деньги у держателей банковских карт.
Специальное подразделение «К» Свердловского МВД установило личность мошенников, которым удалось путем махинаций похитить с карт екатеринбуржцев в общей сумме более миллиона рублей.
Двое нигде неработающих 30-летних мужчин присылали на телефоны граждан SMS с сообщением о якобы списании их сбережений. При этом они предупреждали пользователей о том, что для отмены данной операции им следует сообщить номер карты и другие персональные сведения, а затем проделать ряд действий в ближайшем банкомате.
В результате совершения данных операций деньги держателей банковских карт уходили на счета злоумышленников. Таким образом, ущерб, нанесенный гражданам, составил более 1 млн рублей.
Задержанные свою вину признали и раскаялись в содеянном. По этой причине оба были отпущены под подписку о невыезде, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Фото: В.Н. Горелых
Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы, согласно статье УК РФ «мошенничество».
Полковник МВД Валерий Горелых обращается к гражданам:
Рекомендую гражданам в спешном порядке не реагировать на подозрительные СМС сообщения. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться, прежде всего, в банк, клиентом которого вы являетесь.
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